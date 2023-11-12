Пʼятеро військових США загинули в авіакатастрофі в Середземному морі

Пʼятеро американських військовослужбовців загинули, коли військовий літак впав у Середземне море під час навчань, повідомило Європейське командування США (EUCOM) 12 листопада, інформує AFP.

EUCOM не уточнює тип літака або звідки він летів, але Сполучені Штати розгорнули авіаносну ударну групу в цьому районі в рамках зусиль, щоб запобігти переростанню війни Ізраїлю та радикального угруповання «Хамас» (визнаного у США та ЄС терористичним) у регіональний конфлікт.

«Під час звичайної місії з дозаправки в повітрі в рамках тренувань військовий літак США з п’ятьма військовослужбовцями зазнав аварії та впав у Середземне море. Усі п’ятеро військовослужбовців на борту літака загинули», – йдеться в заяві EUCOM щодо інциденту, який стався 10 листопада.

Вашингтон надав військову підтримку Ізраїлю та зміцнив свої сили в регіоні, включно з авіаносцем «Джеральд Форд» та іншими військовими кораблями, після того, як бойовики «Хамасу» здійснили напад на Ізраїль 7 жовтня.

Останніми роками було кілька інших катастроф американських військових літаків.

Зокрема, літак-невидимка F-35 упав у вересні 2023 року, пілот зміг катапультуватися. У березні два гелікоптери армії США розбилися під час нічних тренувань у штаті Кентуккі, тоді загинули всі девʼять солдатів в обох гелікоптерах.

Четверо морських піхотинців США загинули під час навчань НАТО в Норвегії в 2022 році, коли впав їхній літак V-22B Osprey.

А в 2021 році два пілоти ВМС США катапультувалися зі свого реактивного літака T-45C Goshawk незадовго до того, як він розбився під час навчань поблизу Форт-Ворта, штат Техас.