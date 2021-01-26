Колишню співробітницю флотської розвідки США засудили за спробу шпигунства для Росії

Суд у Західній Вірджинії засудив до 11 років ув’язнення колишню співробітницю флотської розвідки США Елізабет Ширлі за намір передати секретні документи Росії і викрадення власної дочки.

47-річна американка розраховувала отримати притулок в країні, яка не видасть її з дочкою на батьківщину.

Ширлі – колишня військова американської армії, яка працювала у флотській розвідці, Пентагоні, Міністерстві енергетики, Національній спільній робочій групі з кібер-розслідувань і в п’яти компаніях-підрядниках Пентагону. У неї був доступ до матеріалів з грифом «цілком таємно». У липні 2019 року вона забрала свою дочку, яка живе з її колишнім чоловіком, і виїхала з нею в Мехіко.

Там жінка планувала зв’язатися з представниками російського уряду, щоб попросити переселити її в іншу країну. З собою вона взяла секретні документи, до яких у неї був доступ.

У Мехіко її знайшли представники американської влади і мексиканської поліції. Колишній розвідниці висунули звинувачення у приховуванні неповнолітнього від законного опікуна. При ній виявили документи Агентства національної безпеки і флотської розвідки та лист російського уряду, з яким вона намагалася зв’язатися.

У липні минулого року Ширлі визнала свою провину. В рамках досудової угоди вона отримала вісім років в’язниці за незаконне зберігання секретних документів та три роки за викрадення дитини.