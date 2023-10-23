США: на посаду спікера Палати представників претендують дев’ять кандидатів

На посаду спікера Палати представників Конгресу США претендують дев’ять кандидатів, пише СNN.



Деякі з них є новими особами в перегонах, тоді як інші були тут раніше. Очікується, що республіканці Палати представників проведуть дискусії з кандидатами у понеділок увечері, хоча не ясно, чи зможе хтось із законодавців Республіканської партії отримати необхідну підтримку 217 голосів.



Нові кандидати зареєструвалися після того, як республіканці в Палаті представників відмовилися від кандидатури Джима Джордана на посаду спікера. Це сталося після третього голосування в Палаті 20 жовтня, на якому він не отримав достатньої підтримки.

Палата представників не має очільника і не зможе наразі відповісти на запит президента Джо Байдена щодо військової допомоги Україні.

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Палата представників Конгресу США 3 жовтня проголосувала за усунення конгресмена Кевіна Маккарті з посади спікера. Маккарті звільнили через кілька днів після того, як він в останню мить успішно організував двопартійне голосування, щоб запобігти закриттю уряду.