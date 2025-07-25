США стурбовані співпрацею Університету Чорногорії з китайським дослідницьким центром

Сполучені Штати висловили стурбованість повідомленнями про співпрацю Університету Чорногорії з науковим центром у КНР, що контролюється провідною науково-дослідною та інженерно-дослідницькою установою китайських військових. Про це балканській службі Радіо Свобода повідомили в Державному департаменті.

Університет Чорногорії 18 липня підписав меморандум про співпрацю в галузі криптографії, штучного інтелекту та кібербезпеки з Національним центром суперкомп’ютерних технологій в китайському Цзінані.

«Цей заклад керується Національним університетом оборонних технологій Китаю (NDUT) і перебуває під санкціями Міністерства торгівлі», – заявили в Держдепартаменті.

NDUT, який контролює Народно-визвольна армія Китаю, є лідером у сфері суперкомп’ютерів – інструменту, який дозволяє вченим проводити симуляції, критично важливі для національної оборони, а також для інших важливих питань.





Американські університети та компанії різко скоротили дослідницьку співпрацю з китайськими установами в останні роки через занепокоєння щодо експлуатації та крадіжки інтелектуальної власності, особливо для військового використання Пекіном.

Щоб перешкодити передачі наукових знань головному супротивнику Вашингтона, Сполучені Штати протягом останнього десятиліття запровадили санкції проти низки китайських дослідницьких установ, пов’язаних з армією азійської країни. Міністерство торгівлі запровадило обмеження щодо NDUT у 2015 році.

Співпраця з університетами країн, що пов’язані зі США, потенційно може відкрити для Китаю доступ до найновіших досліджень Штатів.

Враховуючи членство Чорногорії в НАТО та її регіональне лідерство в розбудові кіберпотенціалу, Державний департамент вважає, що «її партнерство в таких чутливих сферах, як штучний інтелект і кібербезпека, має відповідати спільним пріоритетам безпеки НАТО та уникати сприяння або співпраці з організаціями, пов’язаними з військовими зусиллями Китаю щодо модернізації».

Дипломатичне відомство додало – «важливо, щоб академічні та дослідницькі установи вжили надійних заходів безпеки досліджень, в тому числі, але не обмежуючись, перевірку їхньої потенційної співпраці на наявність зв’язків з організаціями, що викликають занепокоєння».





Меморандум про співпрацю підписав ректор університету Владімір Божович, який здобув докторський ступінь у Сполучених Штатах з математики та криптографії, включаючи методи та принципи шифрування. Під час навчання в США він також працював дослідником у Центрі криптології та інформаційної безпеки (CCIS) у Флориді.

Ректорат не відповів на запитання Радіо Свобода про те, чому він підписав угоду з установою, що знаходиться під санкціями США, враховуючи, що Чорногорія є членом НАТО й там розташований Центр кіберпотенціалу Західних Балкан (WB3C).

Чорногорія не зобов’язана дотримуватися санкцій США, які обмежують американські компанії та фізичних осіб у проведенні операцій із заблокованими організаціями, але Вашингтон не схвалює союзників та партнерів, які цього не роблять.

Незрозуміло, який фінансовий чи людський капітал отримає Університет Чорногорії від Національного центру суперкомп’ютерних технологій Китаю в Цзінані згідно з угодою про співпрацю і чи отримає взагалі.

Університет Чорногорії також співпрацює з іншими китайськими компаніями, що перебувають під санкціями США.





У грудні делегація на чолі з Божовичем вирушила до Китаю, щоб зустрітися з представниками провідних ІТ-компаній, зокрема Hikvision, яку Міністерство торгівлі США внесло до чорного списку у 2019 році.

Європейський парламент також вилучив камери Hikvision зі своїх офісів у 2021 році, а кілька європейських країн заборонили їх використання в урядових будівлях.

Ані Європейська комісія, ані НАТО не відповіли на запит Радіо Свобода про коментар щодо співпраці університету з китайськими організаціями, які перебувають під санкціями США.



