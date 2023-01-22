США: під Лос-Анджелесом невідомий відкрив стрілянину, загинули 10 людей

У США в місті Монтерей-Парк, штат Каліфорнія, пізно ввечері 21 січня озброєний невідомий відкрив стрілянину. У цей час на вулицях багато людей святкували Новий рік за китайським календарем. Як повідомляє поліція, загинули щонайменше десять людей, ще десятеро – поранені.

Того, хто стріляв, наразі не затримали, його особа і мотиви невідомі.

Монтерей Парк – передмістя Лос-Анджелеса. Близько двох третин населення міста – вихідці з Китаю і Південно-Східної Азії.

На святкування китайського Нового року, яке триває кілька днів, зібралося кілька тисяч людей. Традиційна частина свята – запуск феєрверків, тому, за повідомленнями очевидців, вони не одразу змогли відрізнити звуки пострілів від звуків запущених петард.

Останніми роками у містах США регулярно відбуваються масові стрілянини. Зокрема, у травні загинули 19 школярів і двоє вчителів початкової школи в техаському місті Ювалді, через 10 днів після того, як в результаті стрілянини в продуктовому магазині в Буффало (штат Нью-Йорк) загинули 10 людей.