Уряд США просить суд дозволити продаж яхти російського олігарха через значні витрати на її утримання

Уряд США повідомив суду в Нью-Йорку, що витрачає сім мільйонів доларів на рік на утримання заарештованої російської суперяхти «Амадея». Вашингтон попросив суд дозволити продати судно до того, як буде вирішене питання законності його конфіскації, передає Reuters.

106-метрова яхта була затримана в порту Фіджі в 2022 році на запит американської влади. Уряд США стверджує, що яхта вартістю 325 мільйонів доларів належить російському мільярдеру Сулейману Керімову, який потрапив під санкції країн Заходу. Компанія, яка володіє яхтою, оскаржує це в суді.

Її адвокати стверджують, що «Амадея» належить колишньому голові «Роснефти» Едуарду Худайнатову, а не Керімову. Він не перебуває під санкціями США, тож адвокати бізнесмена вимагають повернути судно.

Худайнатов, за документами, має ще одну супер’яхту, «Шехерезада». Журналісти-розслідувачі вважають, що судно насправді може належати президентові Росії Володимиру Путіну. Американська влада наполягає, що в обох випадках російський бізнесмен діє як підставна особа.

Проте влада вела з бізнесменом переговори, щоб він сплачував рахунки за утримання «Амадеї» у розмірі 600 тисяч доларів на місяць, заявили федеральні прокурори Манхеттена окружному судді. Переговори не мали успіху.