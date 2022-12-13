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У США вперше провели термоядерну реакцію з позитивним виходом енергії

Внутрішня частина камери установки, на якій вдалося досягнути позитивного результату

Науковці Ліверморської національної лабораторії (США) вперше провели керовану термоядерну реакцію з позитивним виходом енергії. Це важливий крок на шляху до керованого термоядерного синтезу, який у майбутньому може стати основою дешевої та екологічно чистої енергетики.

Про результати експерименту розповіли 13 грудня в прямому ефірі на сайті міністерства енергетики США, якому належить лабораторія. У трансляції виступили міністр енергетики Дженніфер Ґренголм та її заступниця з ядерної безпеки Джилл Грубі.

Науковці працюють над установками термоядерного синтезу від початку 1950-х років. У класичних ядерних реакторах для отримання енергії використовується реакція розпаду, під час якої з важких атомних ядер виходять більш легкі елементи. У термоядерних установках має, навпаки, відбуватися синтез більш важких атомних ядер із легших.

Така реакція схожа на те, що відбувається всередині зірок, і в перспективі ця технологія має дозволити отримання практично необмеженої енергії. Однак для її протікання необхідно розігрівати матеріали до мільйонів градусів і знайти спосіб впродовж тривалого часу утримувати їх у такому стані.

На це потрібно витрачати енергію, і експериментальні термоядерні установки витрачають її більше, ніж виробляють. У Ліверморі вперше вдалося виробити більше, ніж витратити. Це не призведе до негайного створення промислових термоядерних установок, але показує, що їхня робота досяжна на практиці.

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