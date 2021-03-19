У США є криза довіри до очільника України – Чалий

Посол України в США у 2015–2019 роках Валерій Чалий заявив, що у керівництва Сполучених Штатів Америки спостерігається криза довіри до керівництва України. Про це Чалий сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«У нас все нормально у стосунках між Україною і Сполученими Штатами. У нас є контакти по лінії міністерств оборони, міністерств закордонних справ, розвідок. Тобто, все в порядку. У нас тільки немає достатньої довіри керівництва США до керівництва України. Є певна криза довіри до очільника України», – сказав дипломат.

Чалий також заявив, що телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським є важливим контактом.

«Цей контакт – дуже важливий, особливо, коли ми протидіємо російській агресії. Я думаю, сигнал вже дійшов. Я вже бачу, що сигнал прийшов туди, куди треба. Певні висновки вже зроблені. Почалася «розчистка» від агентури російської, перші кроки зроблені президентом України або його Офісом», – зауважив дипломат.

За словами Чалого, Україні потрібно відновити довіру зі США, щоб Штати могли консолідувати зусилля всього світу для протидії російській агресії.

Раніше українські та американські політики, дипломати та експерти виступили зі спільним зверненням до урядів обох держав та закликали захистити Україну від російської агресії, працювати над відновленням територіальної цілісності і звільненням Донбасу та Криму і набуттям Україною членства в НАТО.