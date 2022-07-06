Опитування: рівень підтримки України в США підвищився порівняно з травнем

Американці підтримують ідею допомоги Україні, навіть якщо за це доведеться розплачуватись підвищеною інфляцією і високими цінами бензину – такий основний результат опитування, оприлюдненого фахівцями вашингтонського Брукінгського інституту.

Заради допомоги Україні 62 відсотки опитаних готові більше платити за бензин, 58 відсотків готові зазнавати високої інфляції. Третина респондентів вважає, що для підтримки України допустима навіть загибель американських військовослужбовців. Усі ці показники підвищилися порівняно з опитуванням, проведеним у травні.

Ідею запровадження безпольотної зони над Україною у разі затяжної війни підтримують 65 відсотків учасників опитування. Це найвищий показник за час проведення опитувань.

Хоча більшість респондентів стверджують, що ні Росія, ні Україна не досягають успіху і не зазнають поразки у своїх військових зусиллях (37% і 40% відповідно), вони вважають, що Україна досягає успіху більше, ніж зазнає поразки (27% до 20%), тоді як Росія зазнає більше невдач, ніж успіхів (29% до 20%).

Невисока оцінка шансів Росії на перемогу відбивається на загальній готовності підтримувати Україну, пишуть соціологи, які проводили опитування. За їхніми словами, такі настрої є «хорошою новиною» для адміністрації Джо Байдена, для якої допомога Україні стала одним із головних пріоритетів.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну США надали Києву озброєння та військову техніку майже на сім мільярдів доларів.