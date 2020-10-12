На номінантку на посаду судді Верховного суду США очікують слухання в Сенаті

Висунута президентом США Дональдом Трампом на посаду судді Верховного суду Емі Барретт цього тижня матиме чотириденні слухання в Сенаті.

Очікується, що 12 жовтня Барретт повідомить сенатському комітету з питань судочинства, що прагнутиме «досягати результату, якого вимагає закон, хоч якими б були мої власні уподобання».

У тезах виступу, опублікованих 11 жовтня, матір сімох дітей та ревна католичка заявила, що судитиме неупереджено.

«Коли я пишу висновок про вирішення справи, я читаю кожне слово з точки зору сторони, що програла. Я запитую себе, як би я сприйняла рішення, якби моя дитина була стороною, проти якої я ухвалюю рішення», – твердить вона.

Емі Барретт також заявляє, що суди «не повинні намагатися» втручатися в політику, але мають залишати ці рішення політикам.

Слухання в Сенаті передбачають запитання сенаторів та запрошених осіб, які мають переконатися у кваліфікації судді, дізнатися про її юридичну філософію.

Трамп та республіканці в Сенаті пообіцяли швидко заповнити місце у Верховному суді, яке залишилося вакантним після смерті 18 вересня ліберальної судді Рут Ґ інзбург.

У разі затвердження кандидатури Барретт вона стане суддею Верховного суду довічно, і консервативна частина корпусу матиме перевагу шість до трьох.

Верховний суд ухвалює остаточні рішення щодо деяких найбільш делікатних питань політики, починаючи від абортів та імміграції до цивільного права та законів про обіг зброї.

Демократи, які нині в Сенаті є меншістю, критикують рішення Трампа висунути на посаду консервативну суддю до виборів 3 листопада.