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20 жовтня 2020, Київ 08:37
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П'ять речей, які потрібно знати про номінацію до Верховного суду США

П'ять речей, які потрібно знати про номінацію до Верховного суду США
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П'ять речей, які потрібно знати про номінацію до Верховного суду США

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Сенатори США розглядають питання, чи слід затвердити кандидатуру судді Емі Коні Барретт, яку запропонував президент США Дональд Трамп, на заміщення вакантної посади у найвищій судовій інстанції країни. Місце у Верховному суді США довічне, і дев'ять суддів мають велику владу над тлумаченням законів. До виборів президента США залишилося кілька тижнів, законодавці обговорюють, чи буде суддя, яку запропонував Дональд Трамп, справедливою і неупередженою, або стане ідеологом з політичним порядком денним. (Відео: RFE/RL, VOA, Reuters, AFP).

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