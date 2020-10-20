П'ять речей, які потрібно знати про номінацію до Верховного суду США
Сенатори США розглядають питання, чи слід затвердити кандидатуру судді Емі Коні Барретт, яку запропонував президент США Дональд Трамп, на заміщення вакантної посади у найвищій судовій інстанції країни. Місце у Верховному суді США довічне, і дев'ять суддів мають велику владу над тлумаченням законів. До виборів президента США залишилося кілька тижнів, законодавці обговорюють, чи буде суддя, яку запропонував Дональд Трамп, справедливою і неупередженою, або стане ідеологом з політичним порядком денним. (Відео: RFE/RL, VOA, Reuters, AFP).
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