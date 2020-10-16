Юридичний комітет Сенату США завершив слухання кандидатки до Верховного суду Баррет

Юридичний комітет Сенату США 15 жовтня завершив слухання номінантки на посаду судді Верховного суду Емі Коні Баррет і призначив голосування за її кандидатуру на 22 жовтня.

В разі, якщо комітет її підтримає, запропонована президентом Дональдом Трампом кандидатура судді буде представлена в усьому Сенаті, де Республіканська партія має більшість 53 на 47. Голосування має відбутися до кінця жовтня. В разі схвалення Баррет дасть консерваторам більшість з шести суддів проти трьох ліберальних у Верховному суді.

Останній день слухань супроводжувався протестами демократів. Сенатор Ричард Блюменталь назвав процес «підробленим».

«Її (Баррет – ред.) просувають таким поспіхом, прецедентів якому немає в історії... і мета в тому, щоб просто отримати контроль над Верховним судом, як і сказав президент, щоб визначати результати виборів та скасувати Закон про доступне медичне обслуговування», – сказав Блюменталь.

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Демократи скаржилися, що Баррет ухилилася від питань про передачу влади після виборів, зміни клімату, кримінальну юстицію та виборчі права. Вони також висловлювали занепокоєння через її погляди щодо Закону про доступне медичне обслуговування, адже слухання щодо нього, ініційоване республіканцями, призначене на 10 листопада.

Слухання Баррет тривали майже 20 годин протягом двох днів, але вона не дала чітких відповідей, окрім обіцянок зберігати відкритий погляд на справи.

«В чому сенс цих слухань, якщо ми зараз досягнули точки, коли не знаємо насправді, що вона думає про будь-які питання?» – спитав демократ Дік Дарбін.

Однак сенатор-республіканець і голова комітету Ліндсі Грем високо оцінив її кандидатулу.

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«В жодному разі ви не переконаєте мене, що Емі Коні Баррет не є кваліфікованою, якщо судити за будь-якими розумними стандартами компетентності», – сказав він.

Трамп наполягає на підтвердженні кандидатури Баррет до виборів 3 листопада. Він та республіканці в Сенаті пообіцяли швидко заповнити місце у Верховному суді, яке залишилося вакантним після смерті 18 вересня ліберальної судді Рут Ґінзбург.

Верховний суд ухвалює остаточні рішення щодо деяких найбільш делікатних питань політики, починаючи від абортів та імміграції до цивільного права та законів про обіг зброї.

Демократи, які нині в Сенаті є меншістю, критикують рішення Трампа висунути на посаду консервативну суддю до виборів 3 листопада.