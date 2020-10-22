Демократи планують бойкотувати голосування в комітеті щодо кандидатки Трампа у Верховний суд

Представники Демократичної партії в Сенаті США мають намір бойкотувати голосування юридичного комітету щодо запропонованої президентом Дональдом Трампом номінантки на посаду судді Верховного суду Емі Коні Баррет.

«Це був обурливий процес із самого початку. На тлі глобальної пандемії і виборів республіканці поспішають затвердити суддю Верховного суду, щоб відібрати медичну допомогу в мільйонів людей і почати виконувати надзвичайно непопулярний порядок денний, який вони не змогли провести через Конгрес», – зазначили у спільній заяві 21 жовтня очільник демократів у Сенаті Чак Шумер та члени комітету від Демократичної партії.

Демократи рішуче виступили проти кандидатури Баррет, яка є фавориткою релігійних консерваторів, на яких орієнтується передвиборча кампанія Трампа.

Проте демократи мало що можуть зробити, щоб зупинити її схвалення під час голосування в Сенаті, де республіканці мають більшість.

Очікується, що юридичний комітет Сенату, який контролюється республіканцями, висуне кандидатуру Баррет 22 жовтня. Повне голосування в Сенаті заплановане на 26 жовтня.

48-річна католичка, мати семи дітей, Баррет провела більшу частину своєї кар’єри в Університеті Нотр-Дам, штат Індіана. За призначенням Трампа з 2017 року вона працює в Апеляційному суді Іллінойса. Вже тоді чимало демократів висловлювали стурбованість її релігійними та політичними поглядами.



Зокрема вони побоюються, що Баррет може намагатися скасувати наслідки історичної справи 1973 року, коли Верховний Суд підтвердив право жінок на аборт. Баррет, зі свого боку, запевняла сенаторів, що її віра не впливатиме на її суддівські рішення.



Баррет працювала судовим клерком у судді Верховного суду Антоніна Скаліа, який помер у 2016 році. Вона є поборницею текстуалістського підходу Скаліа до Конституції США, згідно з яким основний закон має трактуватися суто за оригінальним текстом, без врахування поточного контексту.



Трамп і республіканці в Сенаті вирішили швидко знайти наступника судді Верховного суду, ікони ліберального руху Рут Бейдер Гінзбург, яка померла 18 вересня у віці 87 років. Її смерть дала Республіканській партії можливість розширити консервативну більшість у Верховному суді.

Натомість демократи, в тому числі головний опонент Трампа Джо Байден, стверджують, що нового суддю має обрати новообраний президент після виборів у листопаді.

Вони апелюють до того, що в лютому 2016 року Сенат відмовився розглядати номінанта до Верховного суду від тодішнього президента Барака Обами, пославшись на те, що вже за кілька місяців мають відбутися президентські вибори.