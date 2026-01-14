ЗМІ: США скорочують присутність на ключовій військовій базі у Катарі

США розпочали виведення частини військовослужбовців із ключових військових об’єктів на Близькому Сході через напружену обстановку в регіоні. Про це повідомляють агенція Reuters та телеканал CNN з посиланням на американських чиновників та дипломатів.



За даними агентства, американських військових та частину персоналу закликали тимчасово залишити авіабазу Аль-Удейд у Катарі – найбільшу базу США на Близькому Сході. Вона розрахована приблизно на 10 тисяч військовослужбовців.



Можливий виїзд, за словами дипломатів, може відбутися надвечір 14 січня. При цьому одне з джерел Reuters наголошує, що «йдеться про зміну режиму, а не про оголошену евакуацію». Офіційні причини такого кроку не пояснювалися, зазначив співрозмовник агентства.



Як повідомляє СNN, чиновник назвав директиву частині персоналу залишити авіабазу Аль-Удейд у Катарі «заходом обережності».



Телеканал нагадує, що військова база стала мішенню для Ірану в червні після того, як США завдали удару по ядерних об’єктах Ірану. Тепер, коли президент США Дональд Трамп обмірковує потенційні удари по Ірану, база, на якій базується близько 10 000 американських військовослужбовців, може знову стати мішенню.



Рекомендації щодо виведення частини військовослужбовців пролунали на тлі заяв Білого дому про можливе застосування військової сили проти Ірану через протести, що почалися там.

12 січня у Вашингтоні допустили силовий сценарій, після чого спікер парламенту Ірану Мохаммад Калібаф попередив, що Тегеран завдасть ударів по американським військовим базам у регіоні у разі атаки США.

Видання Politico раніше повідомляло, що у разі початку бойових дій США може не вистачити засобів протиповітряної оборони для захисту військовослужбовців, які перебувають у зоні досяжності іранської зброї.



