У США військового звинуватили у використанні секретних даних щодо захоплення Мадуро на ставках

Міністерство юстиції США повідомило, що американського військового, який брав участь у плануванні й проведенні військової операції з метою захоплення Ніколаса Мадуро, звинувачують у використанні секретної інформації для заробітку на ставках.

Як йдеться в повідомленні, оприлюдненому 23 квітня, Ґеннон Кен Ван Дайк використовував конфіденційну секретну інформацію, щоб робити ставки на ринку прогнозів Polymarket на те, що американські війська увійдуть до Венесуели, а Мадуро усунуть від влади.

За даними слідства, таким чином він зміг заробити понад 400 тисяч доларів.

38-річному Ван Дайку висунули звинувачення у незаконному використанні конфіденційної урядової інформації для особистої вигоди, крадіжці непублічної урядової інформації, шахрайстві з товарами, шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку і здійсненні незаконної грошової операції.

«Нашим чоловікам і жінкам у формі довірено доступ до секретної інформації для максимально безпечного й ефективного виконання своєї місії, і їм заборонено використовувати цю конфіденційну інформацію для особистої фінансової вигоди», – сказав виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш.

У ніч на 3 січня 2026 року американські військові захопили в Каракасі президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес і доправили їх до США. Мадуро, його дружині і ще чотирьом особам у США висунуті звинувачення за чотирма пунктами, включаючи «наркотероризм» і змову з метою імпорту кокаїну.

