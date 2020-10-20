США утилізували 45 апаратів штучної вентиляції легенів «Авента-М», які Росія відправила на початку квітня, повідомило видання BuzzFeed з посиланням на представника Федерального агентства США з врегулювання надзвичайних ситуацій (FEMA).

Коли саме утилізували обладнання, невідомо.

У травні FEMA повідомляло, що США вирішили не користуватися російськими апаратами, в тому числі через відсутність необхідних адаптерів електричної напруги в американських лікарнях.

Крім того, такі апарати стали причиною пожеж у двох лікарнях у Москві і Санкт-Петербурзі, в результаті яких загинули шість людей. Тоді ж влада американських штатів почала повертати агентству привезені з Росії апарати ШВЛ. Однак їх зберігали в резерві на випадок погіршення ситуації з коронавірусною інфекцією в Нью-Йорку і Нью-Джерсі.

Російські апарати ШВЛ були поставлені в США разом з іншим медичним обладнанням. У Кремлі говорили про ці постачання як про гуманітарну допомогу. Згодом стало відомо, що США оплатили більшу частину поставлених вантажів.

Устаткування збирали на Уральському приладобудівному заводі, що входить до складу «Ростеху». Поставка апаратів ШВЛ до США викликала питання, оскільки виробник перебуває під американськими санкціями.