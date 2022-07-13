США вітають рішення ЄС щодо транзиту до Калінінграда і наголошують, що «блокади» ніколи не було

Держдепартамент США вітає рішення ЄС щодо того, як запроваджувати економічні санкції проти Росії щодо Калінінграда.



«Важливо зазначити, що так званої «блокади» Калінінграда зараз немає і ніколи не було. Використовуючи різні маршрути, пасажири продовжують транзит між материковою Росією та Калінінградом, як і всі гуманітарні вантажі та більшість інших товарів. Ми також не повинні забувати, чому були введені економічні санкції, що стало відповіддю на неспровоковану та жорстоку війну Росії в Україні», – йдеться у заяві.

13 липня у Євросоюзі заявили, що російські товари, які перебувають під санкціями, можуть перевозитися до Калінінграда через територію ЄС. У рекомендаціях Єврокомісії вказується на те, що, хоча транзит автомобільним транспортом заборонено, «не існує такої заборони для залізничного транспорту» з Росії до Калінінграда.

У МЗС Литви заявили, що Вільнюс дотримуватиметься рекомендацій. Але зауважили, що ці «транзитні правила можуть створити невиправдане враження, що трансатлантичне співтовариство пом'якшує свою позицію і санкційну політику щодо Росії».

Вільнюс закрив маршрут для транспортування сталі та інших чорних металів, що, за його твердженням, необхідно було зробити відповідно до санкцій ЄС, які набули чинності 18 червня. Транзит несанкційних товарів через Литву до анклаву не вплинув.

Москва вимагала від Литви негайно скасувати обмеження, погрожуючи помстою, якщо вона цього не зробить, і заявила, що передала свої скарги європейській владі.

Калінінградська область – російський анклав, що межує з Литвою та Польщею.