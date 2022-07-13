ЄС дозволив транзит товарів до Калінінграда залізницею, Вільнюс вказує на помʼякшення санкційної політики

Виконавчий орган Європейського Союзу 13 липня заявив, що російські товари, які перебувають під санкціями, можуть перевозитися через територію ЄС залізницею, але наголосив на важливості моніторингу таких відправлень.



Рекомендації Європейської комісії з’явилися після того, як минулого місяця Литва запровадила обмеження на російські товари, що перевозяться через її територію до російського анклаву Калінінград переважно залізницею, аргументуючи це застосуванням санкцій, запроваджених ЄС після вторгнення Росії в Україну.



Москва вимагала від Литви негайно скасувати обмеження, погрожуючи помстою, якщо вона цього не зробить, і заявила, що передала свої скарги європейській владі.

У рекомендаціях, оприлюднених виконавчим органом ЄС, вказується на те, що, хоча транзит автомобільним транспортом заборонено, «не існує такої заборони для залізничного транспорту» з Росії до Калінінграда, за винятком зброї.



Вільнюс закрив маршрут для транспортування сталі та інших чорних металів, що, за його твердженням, необхідно було зробити відповідно до санкцій ЄС, які набули чинності 18 червня. Транзит несанкційних товарів через Литву до анклаву не вплинув.



Речник ЄС Ерік Мамер заявив, що комісія «ні про що не домовилася з Росією».

Європейська комісія заявила, що Литва, як і всі країни ЄС, зобов’язана запобігати обходу санкцій ЄС, але це має здійснюватися за допомогою «цілеспрямованого, пропорційного та ефективного контролю та інших відповідних заходів».



Такий контроль дозволить виявити будь-які «незвичні потоки або моделі торгівлі», які вказуватимуть на порушення санкцій, йдеться в повідомленні.



У МЗС Литви заявили, що Вільнюс дотримуватиметься рекомендацій. Але в заяві додається, що попередні правила торгівлі, які блокували транспортування багатьох санкційних вантажів між материковою Росією та Калінінградом, були «більш прийнятними».



«Калінінградські транзитні правила можуть створити невиправдане враження, що трансатлантичне співтовариство пом'якшує свою позицію і санкційну політику щодо Росії», – йдеться в заяві.

Калінінградська область – російський анклав, що межує з Литвою та Польщею.