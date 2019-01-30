США закликають Росію надати допомогу Павлу Грибу

Сполучені Штати закликають владу Росії надати допомогу Павлу Грибу та іншим утримуваним у російських в’язницях українцям. Про це 30 січня повідомило у мережі Twitter посольство США в Україні.

«Ми глибоко стурбовані новинами про здоров’я українця Павла Гриба. Росія повинна забезпечити належну медичну допомогу українцям, яких вона несправедливо затримує, а також негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів», – ідеться в повідомленні.

Український омбудсмен Людмила Денісова 29 січня заявила, що утримуваний у Росії український в’язень Павло Гриб перебуває на межі життя і смерті.

«20-річний політв‘язень потребує негайної операції на серці, адже стан здоров‘я надкритичний… Павло Гриб не забезпечується повноцінним медикаментозним лікуванням, і це сприяє загостренню наявних хвороб. Також негативний вплив на стан здоров’я в’язня Кремля посилюють умови тримання, стресові ситуації та неповноцінне харчування», – написала уповноважена Верховної Ради з прав людини в мережі Facebook.



Про критичний стан Павла Гриба 30 січня заявив також міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Минулого тижня Людмила Денісова звернулася до голови Європейського комітету з питань запобігання катуванням Миколи Гнатовського із закликом втрутитися у ситуацію з утримуваним у Росії українцем Павлом Грибом та розслідувати застосоване до нього жорстоке поводження.

Павла Гриба Росія обвинувачує в тероризмі, але він не визнає провину.

Українець зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.