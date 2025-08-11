У США на заводі U.S. Steel стався вибух, є жертви

Одна людина загинула, десятки постраждали внаслідок вибуху вранці 11 серпня на сталеливарному заводі U.S. Steel недалеко від Піттсбурга в штаті Пенсильванія. За даними екстрених служб, дві людини вважаються зниклими безвісти.

Інформаційні агенції публікують кадри, на яких над підприємством видно густий дим.

Завод спеціалізується на виробництві кам’яновугільного коксу для металургії. Тут працюють приблизно 1200 людей. Підприємство діє від початку XX століття.

Департамент охорони здоров'я округу Алегейні направив фахівців для контролю за якістю повітря в районі вибуху. Причини події наразі не встановлені.



