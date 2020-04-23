В ССО не мають інформації про призначення Доманського командувачем

У Силах спеціальних операцій не мають інформації про призначення полконика Олександра Доманського командувачем цього роду Збройних сил. Про це Радіо Свобода повідомив пресофіцер ССО Олексій Нікіфоров.

Він звернув увагу на те, що публічного указу на сайті президента України про призначення Доманського немає.

«Поки вся ця інформація, яка ходила – це на рівні чуток, тому я не можу нічого коментувати про це. Якщо буде викладено указ на сайті президента України, то тоді будемо щось коментувати, але ж то вже по факту, що так, призначено. З приводу того, що в соцмережах щось гуляє – немає офіційних рішень», – сказав Нікіфоров.

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Він уточнив, що призначення командувача ССО є компетенцією президента України як Верховного головнокомандувача Збройних сил.

Днями українські ЗМІ поширили інформацію про ймовірність призначення полковника ЗСУ Олександра Доманського командувачем Сил спеціальних операцій. Деякі джерела, зокрема «Український мілітарний портал» стверджують, що Доманського звільнили з лав ЗСУ в 2005 році після загибелі двох курсантів навчального центру Сухопутних військ «Десна», заступником начальника якого він був.