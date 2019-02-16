Влада Санкт-Петербурга не дозволила провести в місті марш пам’яті Нємцова

Влада Санкт-Петербурга не погодили жоден з маршрутів, запропонованих організаторами маршу пам'яті Бориса Нємцова. Про це повідомляє телеграм-канал «Протестний Петербург».

Голова «Відкритої Росії» Андрій Пивоваров заявив, що рішення оскаржать, а сам марш відбудеться в будь-якому випадку.

Депутат Законодавчих зборів міста Борис Вишневський уточнив, що в міській адміністрації запропонували перенести захід в один із парків міста. Таку відповідь Вишневський назвав знущальною і заявив про намір організаторів звернутися до суду.

До акції, яка запланована на 24 лютого, залишилося близько тижня.

У Москві марш пам’яті Нємцова провести дозволили, але влада не відразу погодила маршрут, запропонувавши його скоротити.

Читайте також: Київрада присвоїла двом скверам імена Кузьми Скрябіна та Бориса Нємцова

Бориса Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту у центрі Москви через кілька тижнів – 27 лютого 2015 року. Звинуваченого у виконанні вбивства Заура Дадаєва засудили до 20 років в'язниці, чотирьох спільників – від 11 до 19 років. Замовник злочину досі не встановлений.