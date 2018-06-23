Найменування скверу біля посольства Росії в Україні на честь Нємцова підтримали в КМДА

Комісія з питань найменувань Київської міської державної адміністрації підтримала найменування безіменного скверу біля посольства Росії в Україні іменем російського опозиційного політика Бориса Нємцова, якого убили 2015 року, повідомляє прес-служба КМДА.

«Сьогодні (22 червня) на засіданні комісії було оголошено результати громадських слухань. Результати майже 50/50: 357 голосів «за» і 354 «проти». Члени комісії також визначились: 15 – «за» і 2 «утрималися». «Проти» не проголосував ніхто. Тож тепер, згідно із процедурою, міському голові рекомендовано внести відповідне подання щодо найменування скверу на честь Бориса Нємцова до Київради. Далі – рішення за депутатами», – цитує прес-служба заступника голови КМДА Олексія Резнікова.

У столиці США у третю річницю вбивства Бориса Нємцова з'явилася площа, названа ім’ям російського опозиціонера.

Опозиційного російського політика і критика Кремля Бориса Нємцова, співголову партії «Парнас», убили 27 лютого 2015 року в центрі Москви, столиці Росії, неподалік від стін Кремля. Від осені 2013 року до смерті він також був депутатом Ярославської обласної думи.

Влада в Росії відмовляється офіційно вшановувати його пам’ять. Зокрема, в Москві відхилили всі прохання назвати іменем Нємцова міст біля Кремля, на якому відбулося його вбивство.

Борис Нємцов засуджував анексію Росією українського Криму та виступав за припинення втручання Росії у справи України, зокрема вимагав припинити підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» з боку Кремля.