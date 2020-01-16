Australian Open: Стаховський не зміг пробитися до фіналу кваліфікації

Єдиний представник України в чоловічій сітці турніру серії «Великого Слему» Australian Open Сергій Стаховський поступився у другому раунді кваліфікації.

Стаховський не зміг здолати чилійця Алехандро Табіло – 6:2, 2:6, 3:6.

У жіночій сітці боротьбу за вихід до «основи» турніру продовжують українки Дар’я Лопатецька та Катаріна Завацька. Гарантовано ж там виступлять п’ять українських тенісисток: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко та Леся Цуренко. Сьогодні вони дізналися імена своїх суперниць у першому раунді.