Стало відоме ім’я загиблого 28 квітня військового

Стало відоме ім’я військового, який загинув на Донбасі 28 квітня. Йдеться про військовослужбовця 93-ї бригади Олексія Лісіна, повідомили у бригаді.

«На Луганщині під час обстрілу знову загинув наш боєць — солдат Олексій Лісін. Увечері 28 квітня, коли Олексій був на бойовому посту, його життя обірвав уламок ворожого снаряду», – мовиться у повідомленні.

Лісін родом з села Гірке Запорізької області. Народився він 30 березня 1990 року. Лісін приєднався до бригади торік.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.