Станція «Вокзальна» зачинена на «перевірку», причину не називають

Станція «Вокзальна» київського метрополітену тимчасово зачинена, повідомляє перевізник.

«Станцію «Вокзальна» зачинено на вхід та вихід. Правоохоронці проводять перевірку. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – йдеться в заяві.

Водночас у пресслужбі метрополітену на запит Радіо Свобода не уточнили, з чим конкретно пов’язана перевірка. У пресслужбі поліції Києва підтвердили наявність столичних правоохоронців на місці, але також не повідомили причину закриття станції.

Напередодні у Києві знищили пакунок невідомого походження після повідомлення про замінування.

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За даними колишньої Генеральної прокуратури України, із січня 2014 року до жовтня 2019-го в Україні зареєстрували 5 765 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.