Станиця Луганська: внаслідок вибуху в кафе госпіталізували 8 людей – ДСНС

Понад 10 людей постраждали внаслідок вибуху в кафе в Луганській області 12 лютого, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, вибух (попередньо, газового балону) стався в кафе «Мрія» в Станиці Луганській о 17:46 у суботу.

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«Постраждало 12 осіб, з яких вісьмох осіб госпіталізовано до лікарні та чотири особи після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні», – повідомляють рятувальники.

Пожежники загасили вогонь близько 22 години вечора. На місці працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Луганській області.