Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Станиця Луганська: внаслідок вибуху в кафе госпіталізували 8 людей – ДСНС

За повідомленням, вибух стався в кафе «Мрія» в Станиці Луганській о 17:46 у суботу

Понад 10 людей постраждали внаслідок вибуху в кафе в Луганській області 12 лютого, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, вибух (попередньо, газового балону) стався в кафе «Мрія» в Станиці Луганській о 17:46 у суботу.

Читайте також: Неподалік державного кордону правоохоронці знайшли схованку бойовиків із 70 гранатами – СБУ

«Постраждало 12 осіб, з яких вісьмох осіб госпіталізовано до лікарні та чотири особи після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні», – повідомляють рятувальники.

Пожежники загасили вогонь близько 22 години вечора. На місці працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Луганській області.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG