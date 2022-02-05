Людина загинула внаслідок пожежі в багатоповерхівці Києва

Людина загинула в результаті пожежі в багатоповерхівці в Подільському районі Києва, повідомила пресслужба ДСНС столиці.

Вогонь спалахнув на першому поверсі будинку на вулиці Електриків 30/5 у п’ятницю пізно вночі. Для гасіння пожежі прибули 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, було задіяно 18 чоловік особового складу.

«У ході гасіння пожежі у квартирі, в якій сталося загоряння, було виявлено тіло людини. Також постраждав чоловік, якого було передано бригаді швидкої допомоги», – ідеться у повідомленні пресслужби.

Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.