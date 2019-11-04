У Раді пропонують надати медпрацівникам в ООС статус учасника бойових дій

У Верховній Раді пропонують надати медичним працівникам, які працюють у зоні української воєнної Операції об’єднаних сил, статус учасника бойових дій.

Відповідний законопроєкт внесла представниця парламентської фракції «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«В Україні тисячі медичних працівників, які рятували та продовжують рятувати життя нашим захисникам на лінії розмежування. Але, попри свій величезний вклад в обороздатність держави, ці люди чомусь не отримують статусу учасника бойових дій. У той же час посадові особи органів державної влади, наприклад, прокуратури, подекуди отримують цей статус всього за декілька годин перебування в зоні ООС», – написала Василевська-Смаглюк у Facebook.

За даними Кабінету міністрів, статус учасника бойових дій в Україні має близько 370 тисяч людей.