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04 листопада 2019, Київ 20:51
Новини | Політика

У Раді пропонують надати медпрацівникам в ООС статус учасника бойових дій

Законопроєкт внесла представниця парламентської фракції «Слуги народу»

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У Верховній Раді пропонують надати медичним працівникам, які працюють у зоні української воєнної Операції об’єднаних сил, статус учасника бойових дій.

Відповідний законопроєкт внесла представниця парламентської фракції «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«В Україні тисячі медичних працівників, які рятували та продовжують рятувати життя нашим захисникам на лінії розмежування. Але, попри свій величезний вклад в обороздатність держави, ці люди чомусь не отримують статусу учасника бойових дій. У той же час посадові особи органів державної влади, наприклад, прокуратури, подекуди отримують цей статус всього за декілька годин перебування в зоні ООС», – написала Василевська-Смаглюк у Facebook.

За даними Кабінету міністрів, статус учасника бойових дій в Україні має близько 370 тисяч людей.

/**/ /**/ Марш захисників України. Київ, 24 серпня 2019 року
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