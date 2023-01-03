Зеленський провів перше у 2023 році засідання Ставки головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача – це перше засідання у 2023 році.



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, було заслухано доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо оперативної обстановки на фронті та керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов про ймовірні дії противника у найближчий час.



«За повідомленням, учасники засідання Ставки обговорили питання забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, їх розподілу за угрупованнями, а також питання грошового забезпечення та преміювання військовослужбовців.

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Попереднє засідання Ставки проводили ще минулого року – 30 грудня. Тоді, серед іншого, обговорювали питання удосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури.