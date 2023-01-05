Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Зеленський провів друге за тиждень засідання Ставки головнокомандувача

Попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 3 січня.

Президент України Володимир Зеленський провів друге за тиждень засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляє Офіс президента України, учасники засідання заслухали доповіді про актуальну ситуацію на передовій та ймовірні дії противника у найближчий період.

«Було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України необхідним озброєнням і боєприпасами, а також ударними та розвідувальними БПЛА. У цьому контексті учасники розглянули поточні результати проекту «Армія дронів», – йдеться у повідомленні.

Попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 3 січня. Повідомлялося, що тоді було заслухано доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG