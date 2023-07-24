Зеленський розповів, які три питання винесли на чергове засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергове засідання Ставки 24 липня.

За його словами, йшлося, про три основні питання.

«Перше: актуальна ситуація та планування наших наступальних і оборонних дій. Друге: наша відповідь на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині. Третє: розблокування Чорного моря і «зерновий коридор», – повідомив Зеленський у Telegram.

Повідомляється, що доповідало військове командування, представники розвідки і уряду.

Російські війська понад тиждень завдають ударів по Одесі і регіону. Руйнувань зазнала історична частина міста, понад два десятки архітектурних об’єктів, а також портова і зернова інфраструктури.

Армія РФ посилила атаки по півдню України після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси.