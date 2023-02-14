Стефанчук запропонував ПА ОБСЄ перенести засідання 24 лютого через можливу участь делегації Росії

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що «абсолютно неприпустимою» є ситуація, коли делегації України і Росії опиняться за одним столом на офіційному засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ, запланованому на 23-24 лютого. Як повідомила пресслужба українського парламенту, спікер сказав про це під час розмови у форматі відеоконференції із президенткою ПА ОБСЄ Маргаретою Седерфельт.

За словами Стефанчука, викликає нерозуміння можлива присутність на зимовому засіданні ПА ОБСЄ у Відні в річницю початку широкомасштабної агресивної війни проти України, делегацій Росії і Білорусі, яким не відмовили в отриманні віз для відвідання офіційного заходу ОБСЄ.

«Абсолютно неприпустимою є ситуація, коли делегації України і РФ, держави-агресора, опиняться за одним столом на офіційному засіданні ПА ОБСЄ. Мені здається, це не відповідає ні принципам, на яких заснована ОБСЄ, ні взагалі здоровому глузду», – сказав Стефанчук.

Спікер запропонував ухвалити рішення щодо перенесення зимового засідання ПА ОБСЄ. «І я маю попередні сигнали від партнерів про готовність підтримати таку пропозицію», – сказав він.

Стефанчук також закликав президентку ПА ОБСЄ «посилити роботу з організації процесу ухвалення Постійним комітетом рішення, яке уможливить припинення участі у роботі органів Асамблеї парламентської делегації країни-агресора, що порушує державний суверенітет і територіальну цілісність іншої держави».

На початку цього місяця представники 20 країн письмово закликали Австрію не допустити делегатів із російської Державної думи на зустріч Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 24 лютого, в день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Депутати парламентів 15 країн Євросоюзу, а також Канади, Грузії, Ісландії, Великої Британії та України виступили проти участі Росії в такій зустрічі.

«Участь російських парламентаріїв у Віденській сесії... буде розцінена в Росії як її непряма легітимізація і повернення до «бізнесу, як зазвичай». Росія вважатиме, що вона може досягти своїх військових цілей без ризику остракізму, ізоляції та міжнародних санкцій», – вказують автори листа.

Парламентарі нагадали, що Велика Британія та Польща в 2022 році заблокували участь російських делегатів у засіданнях ОБСЄ.

У МЗС Австрії відповіли, що країна, згідно з міжнародним правом, зобов’язана надати в’їзд делегатам усіх держав-учасниць ОБСЄ.

«Це не запрошення від імені Австрії, це офіційне засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ. Санкції ЄС передбачають виключення із заборони на в’їзд саме для таких випадків», – твердять у зовнішньополітичному відомстві у Відні.

Речниця МЗС Австрії вказала, що в’їзд до країни дозволено «виключно з метою відвідування засідання».