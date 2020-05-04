Степанов: в Україні знову дозволять планові операції

В Україні знову дозволять планові операції, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він розповів, що під час урядової наради ініціював позачергове засідання Кабінету міністрів.

«Було винесене одне питання, яке я вважаю дуже важливим. Це внесення змін до 211-ї постанови Кабінету міністрів. Це та постанова, якою були запроваджені карантинні заходи. Як ви знаєте, на час карантину в нашій країні були скасовані, заборонені планові операції. Час карантину вже складає близько 50 днів, і у нас, дійсно, є вже необхідність планових операцій, у тому числі за життєвими показниками», – сказав Степанов.

Він прогнозує, що відповідну постанову оприлюднять 5 травня.

«Вже відразу після опублікування, думаю, що завтра, в Україні буде дозволене проведення планових операцій, планових госпіталізацій, виключно за життєвими показниками. Тобто якщо проведення цих операцій дуже необхідне тій чи іншій людині, щоб знизити ризик життю та здоров’ю», – додав міністр.

За його словами, госпіталізацію для проведення операції здійснюватимуть винятково після тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції, щоб знизити ризик зараження медичних працівників.

Із 17 березня на тлі загрози COVID-19 в Україні припинили планові операції, крім невідкладних та термінових.

Станом на ранок 4 травня в Україні зафіксували 12 331 випадок захворювання на коронавірусну хворобу. 303 людини померли, 1 619 пацієнтів одужали.