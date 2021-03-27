Степанов пояснив відставання від плану вакцинації майже у два рази 

Міністр охорони здоров’я Макисм Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази від запланованого. Про це він сказав у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«Ми відстаємо майже в два рази, трішечки менше, в 1,8 рази від того плану, який ми намітили», – сказав Степанов.

Він заявив, що однією з причин відставання у темпах є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

«Там – не встигли, а там – «в нас не було бажаючих», «а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця», «не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+», «а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати», «а в нас дала збій система – ми не змогли відвантажити вакцину», – розповів Степанов про причини, які йому доводилося чути про те, чому не був належно налагоджений процес щеплення.

За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали понад 192 тисячі людей, майже 18 тисяч – за минулу добу.

Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 24 лютого препаратом Covishield, виготовленим в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.