До жорсткого карантину можуть повернутися 13 областей – Степанов

Умовам пом’якшення карантину не відповідають 13 областей і Київ. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«В умовах адаптивного карантину ми побачили різке зростання в деяких областях – збільшення кількості нових випадків, погіршення динаміки, різке заповнення ліжок у лікарнях, які виділені під COVID-19. Тобто, ті критерії, які у нас визначені в постанові, перебільшені по 13 областях нашої країни – це і західні області, і місто Київ», – зазначив Степанов.

Він додав, що головні санітарні лікарі звернуться до регіональних комісій, які й прийматимуть рішення щодо посилення карантинних заходів і у регіоні.

Cтаном на 27 червня в Україні виявили 42 065 інфікованих коронавірусом. Померли від COVID-19 1 110 людей, одужала 18 701 людина. Минулої доби виявили 948 хворих на COVID-19, померли 24 людини, одужали 402.