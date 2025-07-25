Федоров: на Запоріжжі через атаки РФ загинула людина, ще одна – важко поранена

Через російську атаку на Степногірськ важко поранена 64-річна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.



За його словами, постраждалу евакуювали до медзакладу, її стан медики оцінюють як тяжкий.



Як повідомили в ОВА, війська РФ з артилерії вдарили по житловій забудові Степногірська, пошкоджені будинки.

Також, за даними Федорова, через російську атку на Пологівський район загинув 63-річний чоловік – російський дрон убив жителя села Полтавка та пошкодив житловий будинок.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.