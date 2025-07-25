Федоров: на Запоріжжі через атаки РФ загинула людина, ще одна – важко поранена

Через російську атаку на Степногірськ важко поранена 64-річна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, постраждалу евакуювали до медзакладу, її стан медики оцінюють як тяжкий.
Як повідомили в ОВА, війська РФ з артилерії вдарили по житловій забудові Степногірська, пошкоджені будинки.
Також, за даними Федорова, через російську атку на Пологівський район загинув 63-річний чоловік – російський дрон убив жителя села Полтавка та пошкодив житловий будинок.
Читайте також: ОВА: російські дрони вночі атакували Дніпропетровщину – є поранений і влучання
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум