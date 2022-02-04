Голова НАТО Столтенберґ очолить центральний банк Норвегії

Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа було обрано наступним керівником центрального банку Норвегії. Про таке рішення норвезької влади повідомив чинний очільник установи Ойстейн Олсен 4 лютого.

«Від імені Норвезького банку я хотів би привітати Єнса Столтенберґа з його призначенням на посаду керівника Норвезького банку. Я знаю, що пан Столтенберґ є зацікавленим і компетентним економістом. Я впевнений, що з його великим досвідом він успішно впорається з цією посадою», – заявив Олсен.

Олсен додав, що очільник НАТО не зможе заступити на нову посаду до близько 1 грудня, але з 1 березня центральний банк буде «в надійних руках» під керівництвом заступниці голови Іди Волден Бах.

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Як очікується, Столтенберґ займе цю посаду пізніше цього року після того, як 30 вересня завершиться термін його повноважень у НАТО. Наразі невідомо, хто замінить його на посаді голови Альянсу.

Столтенберґ – колишній прем’єр-міністр Норвегії – обійняв посаду глави НАТО у 2014 році. Зараз він відіграє провідну роль у дипломатичній роботі з метою уникнути ескалації агресії Росії проти України. За оцінками, Москва зібрала понад 100 000 військових у районах біля українського кордону.

У Норвезькому банку він відповідатиме за встановлення процентних ставок і управління фінансовою стабільністю, а також нагляд за суверенним фондом Норвегії – найбільшим у світі, з його активами в 1,4 трильйона доларів.