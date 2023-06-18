Мир на умовах Росії, а також «заморожування конфлікту» неприйнятні – генсекретар НАТО

Мир на умовах РФ, а також «заморожування конфлікту» неприйнятні, отже Україна «має посилити на полі бою свої позиції для майбутніх переговорів», сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

Столтенберґ застеріг від «поспішних» мирних переговорів між Україною та Росією.

«Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але щоб мир був тривалим, він має бути справедливим», – сказав він.

Глава НАТО зазначив, що «військові успіхи зміцнять позицію України на переговорах».

«Чим більше окупованих територій зможе звільнити Україна, тим кращі карти вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру», – додав Столтенберґ.

Він також висловив своє бачення євроатлантичних перспектив України.

«Майбутнє України – в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави – інакше немає можливості обговорювати членство… Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України, щоб Росія не змогла переозброїтися і атакувати знову, і цикл російської агресії був розірваний», – заявив Столтенберґ.

Він оголосив, що на саміті у Вільнюсі у липні НАТО ухвалить пакет допомоги, покликаний привести Україну до стандартів НАТО впродовж кількох років. Зокрема, передбачається активізувати політичні зв'язки.

«Це наблизить Україну до НАТО», – сказав лідер альянсу, але зауважив, що «прискореного вступу не буде».

Водночас, за словами Столтенберґа, події у сусідній Білорусі, яка є союзником Росії, «посилюють вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО».

Коментуючи посилення ядерної загрози проти Заходу з боку Москви, зокрема, шляхом розміщення відповідної зброї в Білорусі, глава НАТО сказав, що «Альянс із занепокоєнням спостерігає за цією заявою, хоча наразі не бачить ознак того, що Кремль може застосувати ядерну зброю в осяжному майбутньому».

Раніше телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела писав, нібито президент США готовий усунути одну з перешкод на шляху до вступу України до НАТО. Згідно з тим повідомленням, Джо Байден може дозволити Києву відмовитися від ухваленого у 2008 році так званого Плану дій щодо членства в НАТО. Це програма, яку мають пройти всі члени НАТО перед вступом до альянсу. Вона передбачає консультації та практичну допомогу, що розробляються в індивідуальному порядку для кожного нового члена.

Країни НАТО у Східній Європі наполягають на розробці чіткішої дорожньої карти для України щодо набуття членства, натомість США та Німеччина не хочуть йти далі за обіцянку 2014 року про те, що Київ колись приєднається до союзу.