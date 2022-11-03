Відкриті обидва проїзди мосту в Стоянці на Житомирській трасі – «Укравтодор»

Міст у селі Стоянка біля Києва на Житомирській трасі повністю відновлений, повідомили в «Укравтодорі». За повідомленням, відкрито обидва проїзди мосту.

«Зруйнований у кінці лютого міст на «Житомирській» трасі став суттєвою перешкодою для планів окупантів оточити Київ. Після остаточного звільнення північної частини України від російських військових, дорожники облаштували на місці підірваної споруди тимчасову об’їзну дорогу та понтонну переправу. Втім, проїхати там міг лише легковий транспорт, вантажівкам доводилося об’їжджати зайві десятки кілометрів», – йдеться в повідомленні.

Після деокупації менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту. У травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту і почали відбудову правої частини зруйнованого мосту.

Міст через річку Ірпінь у Стоянці підірвали 25 лютого, щоб перешкодити наступу російських військ.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Військові РФ після відступу залишили по собі масштабні руйнування, також були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.