Уряд затвердив Стратегію енергетичної безпеки України

Кабінет міністрів затвердив Стратегію енергетичної безпеки України. Як повідомляє пресслужба уряду, відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабміну 4 серпня.

«В умовах нестабільної ситуації у геополітичній сфері, зважаючи на обмеженість енергетичних ресурсів та потребу розвиватися екологічно і з турботою про довкілля, нам необхідно розуміти всі потенційні ризики і загрози, які можуть вплинути на український енергетичний сектор. Стратегія енергобезпеки необхідна, щоб забезпечити прогнозованість розвитку і стійкість енергосистеми, своєчасну ідентифікацію загроз та запобігання їм», – сказав міністр енергетики Герман Галущенко, презентуючи документ.

Стратегія енергобезпеки визначає 29 ключових загроз енергетичній безпеці. До них, зокрема, належать як зовнішні ризики – кіберзагрози об’єктам критичної інфраструктури енергетики, агресія з боку Росії, так і внутрішні – можливе незавершення інтеграції із системами електро- та газопостачання ЄС, зношеність основних фондів, відсутність енергетичних резервів.

Також у стратегії сформульовані три базових прогнозних сценарії змін в енергетичній сфері та їхній вплив у середньостроковій перспективі на розвиток паливно-енергетичного комплексу: збереження поточних тенденцій і стану справ, сценарій «недружнього впливу» і сценарій «позитивної трансформації».

Детальні кроки для втілення позитивного сценарію будуть прописані в плані реалізації стратегії, який має підготувати Міністерство енергетики протягом шести місяців, додали в Кабміні.

За повідомленням, Стратегія енергобезпеки розроблена на підставі Стратегії національної безпеки, затвердженої указом президента Володимира Зеленського 14 вересня 2020 року.