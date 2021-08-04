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Уряд затвердив Стратегію енергетичної безпеки України

Стратегія енергобезпеки визначає 29 ключових загроз енергетичній безпеці

Кабінет міністрів затвердив Стратегію енергетичної безпеки України. Як повідомляє пресслужба уряду, відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабміну 4 серпня.

«В умовах нестабільної ситуації у геополітичній сфері, зважаючи на обмеженість енергетичних ресурсів та потребу розвиватися екологічно і з турботою про довкілля, нам необхідно розуміти всі потенційні ризики і загрози, які можуть вплинути на український енергетичний сектор. Стратегія енергобезпеки необхідна, щоб забезпечити прогнозованість розвитку і стійкість енергосистеми, своєчасну ідентифікацію загроз та запобігання їм», – сказав міністр енергетики Герман Галущенко, презентуючи документ.

Стратегія енергобезпеки визначає 29 ключових загроз енергетичній безпеці. До них, зокрема, належать як зовнішні ризики – кіберзагрози об’єктам критичної інфраструктури енергетики, агресія з боку Росії, так і внутрішні – можливе незавершення інтеграції із системами електро- та газопостачання ЄС, зношеність основних фондів, відсутність енергетичних резервів.

Також у стратегії сформульовані три базових прогнозних сценарії змін в енергетичній сфері та їхній вплив у середньостроковій перспективі на розвиток паливно-енергетичного комплексу: збереження поточних тенденцій і стану справ, сценарій «недружнього впливу» і сценарій «позитивної трансформації».

Детальні кроки для втілення позитивного сценарію будуть прописані в плані реалізації стратегії, який має підготувати Міністерство енергетики протягом шести місяців, додали в Кабміні.

За повідомленням, Стратегія енергобезпеки розроблена на підставі Стратегії національної безпеки, затвердженої указом президента Володимира Зеленського 14 вересня 2020 року.

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