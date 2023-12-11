Стратком ЗСУ: сили спецоперацій знищили командно-спостережний пункт РФ в Олешках

Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили командно-спостережний пункт російських військ у тимчасово окупованих Олешках, повідомляє у телеграмі управління стратегічних комунікацій ЗСУ.



За повідомленням, вогневого ураження завдали за допомогою ударних безпілотних авіаційних комплексів, пункт знищений вщент.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. За даними штабу, підрозділи ракетних військ минулої доби завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів противника.

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У листопаді цього року з’явилися повідомлення про український плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.