Прокуратура підтвердила, що у вчителів в Полтаві стріляла колишня учениця, вирішується питання про підозру

Полтавська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб у одній із шкіл Полтави.

«За даними слідства, 6 вересня 19-річна мешканка м. Полтави зайшла у приміщення Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 та зі зброї, схожої на арбалет, вистрілила у двох педагогів навчального закладу. Внаслідок інциденту вчителів госпіталізовано до лікарні. Правоохоронці затримали дівчину в порядку ст. 208 КПК України, нею виявилася колишня учениця цієї школи. Наразі встановлюються мотиви та обставини вчинення злочину, а також вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру», – повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Мотиви та обставини вчинення злочину з’ясовуються, додали в прокуратурі.

Раніше поліція у Полтаві почала розслідування за фактом поранення у школі з арбалета двох вчителів, кваліфікуваши інцидент за статтею «замах на умисне вбивство».

Сьогодні у Полтаві на території школи №11 дівчина поранила з арбалета двох учителів. За повідомленнями, в однієї вчительки травмовано руку, в іншої – тулуб, загрози їхньому життю немає.