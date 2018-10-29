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29 Жовтень 2018, Київ 21:43
Новини | Міжнародні

США: обвинувачений у стрілянині в синагозі перебуватиме під вартою без права на заставу

Місце покладання квітів біля синагоги, де розстріляли 11 людей, Піттсбург, США

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Обвинувачений у стрілянині в синагозі в американському місті Піттсбург, штат Пенсильванія, перебуватиме під вартою без права на заставу.

29 жовтня 46-річний Роберт Бауерс вперше з’явився в суді через кілька годин після того, як його виписали з лікарні, і заслухав звинувачення, висунуті проти нього. За деякими з 29 пунктів, які інкримінують чоловікові, мірою покарання може бути смертна кара.

Стрілянина сталася 27 жовтня. Унаслідок нападу на синагогу загинули 11 людей. Шестеро були поранені – серед них четверо поліцейських, які намагалися знешкодити нападника.

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