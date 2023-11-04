У готелі в центрі Києва підстрелили чоловіка – поліція

У центрі Києва, на Печерську, підстрелили чоловіка, йдеться в повідомленні столичної поліції.

За даними правоохоронців, інцидент трапився на першому поверсі готелю між компанією осіб та невідомим. Відомо, що під час конфлікту порушник дістав зброю і вистрілив у одного із чоловіків, внаслідок чого потерпілий отримав поранення в ногу.

«Після скоєного правопорушник втік з місця події на авто, тож у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та всі наряди поліції були орієнтовані на розшук», – кажуть у відомстві.

Правоохоронці зазначають, що на місце інциденту негайно прибула слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та керівництво Печерського управління поліції.

«Протягом години правоохоронці затримали зловмисника на вулиці Михайла Бойчука. Ним виявився уродженець Одеської області,1990 року народження», – підсумували в поліції Києва.

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом стрілянини.