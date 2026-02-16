Російських строковиків використають у пожежній службі – через війну в МНС брак кадрів

Російське міністерство з надзвичайних ситуацій планує комплектувати пожежні підрозділи військовослужбовцями-строковиками, розповів на засіданні комітету Державної думи з безпеки глава відомства Олександр Куренков.

За його словами, які цитує державна агенція ТАСС, одна із проблем відомства – «відтік кадрів» через низькі зарплати як у рядових співробітників, так і фахівців із високим рівнем підготовки.

«З міноборони Росії цю ініціативу вже погоджено», – заявив Куренков.

Міністр додав, що якщо президент РФ Володимир Путін підтримає цю пропозицію, до федерального закону «Про пожежну безпеку» внесуть зміни, а депутати підтримають поправки.

Раніше про брак особового складу повідомляло керівництво російського міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби виконання покарань. Як звертало увагу видання «Важные истории», дефіцит співробітників відомств посилився під час російсько-української війни. Експерти, опитані виданням, вважали, що люди, які раніше приходили на рядові посади в МВС та ФСВП, тепер вважають за краще підписувати контракт із міноборони, бо за участь у війні платять більше.