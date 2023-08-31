Стрілянина в Дніпрі: суд обирає запобіжний захід поліцейському

У Дніпрі суд обирає запобіжний захід патрульному поліцейському, який смертельно поранив чоловіка 29 серпня.



Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, поліцейського не доставили до суду через стан здоров’я, він бере участь у судовому засіданні по відеозв’язку.



Біля будівлі суду і в залі засідань зібралися поліцейські, щоб підтримати свого колегу.



Прокурор просить суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який, за даними правоохоронців, чинив опір після того, як патрульні зупинили його автомобіль, в якому за кермом була жінка, а також двоє дітей на задньому сидінні.

«Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.

Поліція оприлюднила відео, зокрема, з вуличних камер спостереження.