Суд Євросоюзу відхилив скарги Польщі та Угорщини щодо можливості скоротити їм фінансування

Найвищий суд Європейського Союзу відхилив юридичні оскарження Польщі та Угорщини щодо нового інструменту, який дозволяє блоку скоротити або призупинити фінансування країн-членів, якщо буде визнано, що вони не дотримуються верховенства права.
Популістські уряди двох країн оскаржували цей інструмент, заявивши, що 27-членний блок не має юридичних повноважень для впровадження такого кроку.
Європейський суд – найвища інстанція Суду Європейського Союзу – постановив, що механізм «призначений для захисту бюджету Союзу від наслідків... порушень принципів верховенства права», і, таким чином, є дозволеним згідно з договорами ЄС.
«Суд у повному складі відхиляє позов», – йдеться у заяві судді від 16 лютого.
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Євросоюз критикував Польщу та Угорщину за кроки, які обмежують права жінок, ЛГБТ та мігрантів, а також за придушення свободи судів, медіа, науковців та неурядових організацій.
Європейський суд заявив, що, вступаючи до блоку, країни-члени зобов’язуються поважати його «загальні цінності... такі як верховенство права та солідарність», а Європейський Союз «повинен мати можливість захищати ці цінності».
Остаточне рішення розташованого в Люксембурзі Європейського суду (ECJ) не може бути оскаржене.
Обидві країни розкритикували це рішення: Угорщина назвала його «політичним рішенням», а Варшава охарактеризувала його як атаку на суверенітет Польщі.
«Польща повинна захистити свою демократію від шантажу, який має на меті відібрати у нас право на самовизначення», – написав у Twitter заступник міністра юстиції Себастьян Калета.
Міністерка юстиції Угорщини Юдит Варга у своєму Фейсбуці назвала це рішення спробою ЄС допомогти опозиції скинути правий уряд прем’єр-міністра від популістської партії Віктора Орбана на майбутніх виборах.
«Рішення є живим доказом того, що Брюссель зловживає своєю владою», – заявила вона.
Партія Орбана Fidesz змагатиметься з об’єднаною опозицією на загальних виборах 3 квітня, які, як показують опитування громадської думки, можуть поставити під загрозу владу Орбана вперше з 2010 року.
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