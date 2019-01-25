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25 Січень 2019, Київ 11:29
Новини | Політика

Суд в окупованому Криму засудив до 10,5 років колонії «бійця українського нацбатальону» – ФСБ Росії

Вирок був винесений 23 січня 2019 року

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Підконтрольний Росії Ленінський районний суд Криму виніс вирок 24-річному жителю Криму Февзі Саганджі, якого визнали «винним в участі в діяльності незаконного збройного формування на території України». Про це повідомляє «Кримінформ» з посиланням на управління ФСБ Росії в окупованому Криму.

Вирок був винесений 23 січня 2019 року.

«Ленінський районний суд визнав Февзі Саганджі винним в інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді 10 років 6 місяців позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

За версією слідства, житель Криму в січні 2016 року приєднався до «кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана».

«Будучи членом зазначеного незаконного збройного формування, підтримуючи цілі його створення, (здійснення блокади Криму з боку українського кордону, а також боротьба, в тому числі збройна, за повернення Кримського півострова до складу України), Февзі Саганджі з січня 2016 по вересень 2017 року брав активну участь в діяльності батальйону, пройшовши курси стрілецько-вогневої, рукопашної і мінно-вибухової підготовки», – стверджують у кримському управлінні ФСБ.

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Повідомляється, що Саганджі повернувся до Криму у вересні 2017 року. У квітні 2018 року його затримали співробітники управління підприємств ФСБ Росії по Криму і Севастополю. Відносно нього слідчим відділом управління було порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу Росії. Публічних коментарів Саганджі з приводу вироку немає.

У листопаді 2018 року адвокат Іслям Веліляєв заявив, що в Криму можуть почастішати кримінальні переслідування за участь в «незаконних збройних формуваннях».

23 січня 2019 року стало відомо, що в Криму пройшли обшуки за адресами «учасників українського батальйону імені Номана Челебіджихана». Пізніше стало відомо, що ФСБ Росії в Криму обшукали батьків представника цивільного формування «Аскер» Евеліни Аріфова і кримчанина Бекіра Абултарова.

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Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року. У Меджлісі кримськотатарського народу відзначали, що всі матеріали з даного питання були передані президенту України Петру Порошенко і главі МВС Арсену Авакову.

У Національній гвардії України, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, відзначали, що заяви про створення в їх структурі «кримськотатарського батальйону», залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Голова громадської організації «Аскер» Ленур Іслямов закликав присвоїти «кримськотатарському батальйону імені Номана Челебіджихана» номер військової частини.

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