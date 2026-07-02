Суд у Бішкеку оголосив вироки у справі про спробу державного перевороту

Суд у столиці Киргизстану Бішкеку ухвалив вирок у справі про спробу насильницького захоплення влади. Одним із головних обвинувачених у справі був колишній голова Державного комітету національної безпеки Камчибек Ташієв.

Суд визнав Ташієва винним і призначив йому чотири роки позбавлення волі з конфіскацією майна. При цьому до нього на такий же термін застосовано пробацію, що означає відсутність реального відбуття покарання за дотримання встановлених судом умов.

Такий же вирок отримав колишній генпрокурор Курманкул Зулушев і колишній спікер парламенту Нурланбек Тургунбек уулу.

Ще п’ятеро обвинувачених визнані винними у зловживанні посадовими повноваженнями та отримали трирічний пробаційний нагляд.

Ташієву були висунуті звинувачення за статтями про дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу, та зловживання посадовим становищем. Його адвокат Ікрамідін Айткулов раніше повідомляв, що колишній голова ДКНБ не визнає провини. Після висунення звинувачень суд обрав йому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Кримінальну справу було порушено після звернення групи із 75 політиків та громадських діячів, які закликали президента Киргизстану Садира Жапарова провести дострокові президентські вибори. За даними киргизьких ЗМІ, цей лист пов’язували з Ташієвим.

В межах розслідування були затримані кілька підписантів звернення, зокрема громадський діяч Бекболот Талгарбеков, колишній міністр сільського господарства Емілбек Узакбаєв, колишній депутат Курманбек Дийканбаєв, колишній віцепрем’єр Аали Карашев і колишній заступник міністра внутрішніх справ Курсан Асанов.

Камчибек Ташієв був звільнений з посади голови ДКНБ у лютому 2026 року. Президент Садир Жапаров тоді заявив, що ухвалив це рішення, щоб не допустити розколу в суспільстві. Після відставки Ташієва свої посади втратили кілька високопосадовців, а кілька депутатів, яких пов’язували з ним, склали мандати.